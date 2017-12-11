Monday, December 11th, 2017 | Posted by

科威总统颁发人权奖项
给中爪哇省、邦加勿里洞和巴厘岛

周日（10/12）上午佐科威总统在梭罗苏南酒店为关注人权的省市和地区进行象征性颁发奖项。

周日（10/12）上午佐科威总统在梭罗苏南酒店为关注人权的省市和地区进行象征性颁发奖项。

 

【梭罗TRIBUN新闻网1210日讯】佐科威总统为被视为关注人权的中爪哇省、邦加勿里洞和巴厘岛颁发奖项。颁发奖项于周日（1210日）正好是世界人权日的第69周年在梭罗苏南酒店举行。

司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）和数百名地区领导人也参加了此次颁奖活动。在致辞中亚索纳劳利表示，政府致力于鼓励各地区增加人权问题。这是进入第四代有关通过国家人权行动计划（RANHAM）。

亚索纳说：“到2017年，该地区的人权行动已达到52.26％，预计到今年年底，地方政府可以加快实施地区人权行动达到100％。”

亚索纳还声称已经制定了有关适用人权内容的规定，以制定当地法规和地方法律产品，同时考虑到人权的价值可以实现。在这次活动中，颁发给来自省，市，区的232个地区，有84个被视为关注人权。总统象征性地授予了中爪哇省，邦加勿里洞省和巴厘省三个省。然后是梭罗、Gunungsitoli和安汶（Ambon）等城市的类别。同时 TapinSangiheMimika等县城的类别。

佐科威提交了这个象征性奖项之后，承认很赞赏所有为印度尼西亚提供人权原则贡献者的表现。这位原雅京特区省长的佐科威说，“我感谢所有各方的诚挚表现”。

从地方政府到发展人权地区的市长。我非常感谢全国人权委员会和其他人权活动家。为了一个繁荣昌盛的印度尼西亚，恭祝人权日快乐。”总统如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200512

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