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科威总统颁发人权奖项

给中爪哇省、邦加勿里洞和巴厘岛

【梭罗TRIBUN新闻网12月10日讯】佐科威总统为被视为关注人权的中爪哇省、邦加勿里洞和巴厘岛颁发奖项。颁发奖项于周日（12月10日）正好是世界人权日的第69周年在梭罗苏南酒店举行。

司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）和数百名地区领导人也参加了此次颁奖活动。在致辞中亚索纳劳利表示，政府致力于鼓励各地区增加人权问题。这是进入第四代有关通过国家人权行动计划（RANHAM）。

亚索纳说：“到2017年，该地区的人权行动已达到52.26％，预计到今年年底，地方政府可以加快实施地区人权行动达到100％。”

亚索纳还声称已经制定了有关适用人权内容的规定，以制定当地法规和地方法律产品，同时考虑到人权的价值可以实现。在这次活动中，颁发给来自省，市，区的232个地区，有84个被视为关注人权。总统象征性地授予了中爪哇省，邦加勿里洞省和巴厘省三个省。然后是梭罗、Gunungsitoli和安汶（Ambon）等城市的类别。同时 Tapin、Sangihe和Mimika等县城的类别。

佐科威提交了这个象征性奖项之后，承认很赞赏所有为印度尼西亚提供人权原则贡献者的表现。这位原雅京特区省长的佐科威说，“我感谢所有各方的诚挚表现”。

“从地方政府到发展人权地区的市长。我非常感谢全国人权委员会和其他人权活动家。为了一个繁荣昌盛的印度尼西亚，恭祝人权日快乐。”总统如是说道。