Friday, May 4th, 2018 | Posted by

祖尔基弗利会晤利萨兰里 针对政治年深入交换意见

人协议长会亦是国民使命党中央理事会总主席祖尔基弗利哈桑(左)与前海事与资源统筹部长利萨兰里(右)会晤。

人协议长会亦是国民使命党中央理事会总主席祖尔基弗利哈桑(左)与前海事与资源统筹部长利萨兰里(右)会晤。

 

【雅加达Liputan 6网】人协议长会亦是国民使命党（PAN）中央理事会总主席祖尔基弗利（Zulkifliasan）于昨日在国会办事处与前海事与资源统筹部长利萨兰里（Rizal Ramli）进行会晤，祖尔基弗利也告诉媒体记者昨日讨论的重要内容。

临近2018年地方行政首长选举和2019年正副总统选举即将来临的政治年，国会和人协认为有必要与国内各界人士进行沟通，包括我国前任海事与资源统筹部长利萨兰里，对国内政治状况提出一些意见和看法。无论谁当选未来的国家元首，我们必须保持国家民族团和国家完整结统一。”祖尔基弗利如是说。

祖尔基弗利希望，此政治年度必须安全和顺利进行，不要因民主的盛会反而导致民众的分裂。

每个候选人应该都是各政党的良好党干亦是杰出的国民，因此，我作为人协议长希望不要因为选举导致民众分裂而动摇国家和社会的稳定。”祖尔基弗利说。

因此，我邀请利萨兰里到国会共同讨论有关国内政治的局势，希望他也能提供一些意见给国会和人协供参考。 祖尔基弗利说。

被问到有关国会副议长法德里佐恩（Fadli Zon）建议成立外国劳工特别委员会时，祖尔基弗利全交给给国民使命党（PAN）党团代表做决定。

此前报道，祖尔基弗利不同意有诸多外国劳工到印尼工作，并希望政府可以修正2018年第20号有关外国劳工的总统法令。

我要求政府修改2018年第20号外国劳工的法令。尤其维护我国的劳工就业的权利，还有很多国内劳工需要工作，政府必须创造更多的就业机会。”祖尔基弗利于昨日在国会办事处如是说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214005

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