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确定2019年总统选举中的立场

国民使命党将于明日召开全国会议

【本报雅京新闻】正副总统候选人报名登记日期仅剩几天，然而对Demokrat-Gerindra-PKS-PAN的联盟政党正副总统候选人，国民使命党（PAN）立场始终尚未确定。但是PAN明确表示反对民主党（Demokrat）推举的苏西洛公子阿古斯（AHY） 或公正福利党（PKS）坚持的Salim Segaf为2019年帕拉波沃的副总统搭档。

周二（8月7日）国民使命党中央理事会总主席祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan)在雅京史纳延蛊惑大厦将在8月9号举办全国工作会议（Rakernas），听取全国各地方理事会的意见后才将正式宣布对2019年正副总统候选人的决定。

周二（8日）下午，祖尔基弗利哈桑也前往总统府会见佐科威举行闭门会议，会议结束后这位亦是我国人协议长祖尔基弗利哈桑就马上离开总统府，他对传媒记者的提问也缄口不言，因此外界不得而知他们会谈的内容。

颇耐人寻味的是，刚从总统府出来后，祖尔基弗利又在官邸接见大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃（Prabowo燬ubianto)会谈。陪同帕拉波沃还有PAN元老阿敏（Amien Rais），雅京副省长善迪（Sandiaga Uno）和212群体领导人之一的 Ustaz Ansufri Idrus Sambo。当然闭门会谈内容也不对外公布。

“帕拉波沃在祖尔基弗利官邸仅谈了大约15分钟。擯AN咨询委员会成员Fuad Bawazier如斯说道。

与此同时，国家秘书长帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）称，目前支持佐科威联盟已经有9个，然而不排除可能增加另一个联盟政党。