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真是一个莫大的讽刺

【印尼CNN新闻网2月15日雅加达讯】2017年雅京特区地方首长选举终于尘埃落定，周三（2月5日）顺利及和平进行投票。然而，让不少政治观察家跌破眼镜的是，根据多家民调机构投票结束后的快速计票显示，来势汹汹和势在必得的第1序号省长副省长候选人阿古斯尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）与茜菲雅娜（Sylviana Murni）得票既然不到百分之十七。

与此同时，更大的震撼性事实也让政治观察家感到不可思议，第2序号省长副省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）与查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）既然在向来与钟万学水火不容，势不两立的捍卫伊斯兰阵线（FPI） 头目里兹克·西合（Habib Rizieq Shihab）选区的第17投票站（TPS）夺得最高选票。

里兹克的耳朵好似又被钟万学打了一巴掌，真是一个莫大的讽刺，因为当天里兹克还携带家属沾沾自喜来到第17投票站。

现场计票的雅京普委会及乡村投票工作人员，在感到惊讶之际和少数FPI支持者的坚持要求下，工作人员进行5次重新计票，但是 Ahok-Djarot得票正确没有改变，在533选票中，Ahok-Djarot获得278张选票。3序号省长副省长候选人阿尼斯（Anies Rasyid Baswedan）与善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）获得212张选票，而Agus-Sylvi仅获得38安慰票。5张选票被宣告无效，因为不符合投票的规定。

虽然一小撮FPI支持者表示该投票站的结果不满，可事实就是如此。其实也意味着并不是所有身穿白衣和头戴白北芝帽的FPI追随者均是反对钟万学的族群，证明雅京特区选民还是充满理智的高水平选民。