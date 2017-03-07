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相逢一笑 感触良多

钟万学与苏西洛在宴会上邂逅相遇

【雅加达Merdeka新闻网6日讯】雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）在雅京参加婚礼中邂逅相遇我国第六任总统苏西洛（SBY），两人亲切握手寒暄，互相敬礼，展示领导人的良好风度。

“身为我国第六任总统，我们必须尊重苏西洛。”周一（6/3），钟万学在雅京省府这样表示。

在一场冠盖云集的婚礼中，钟万学�和夫人Veronica

Tan不期而遇苏西洛及夫人阿妮，这个难得一见的景象马上成为职业摄影师或被“低头族”用智能手机拍下而马上在社交媒体广传。

这两对国内可称得上焦点人物均轻松交谈，相敬有余，但是钟万学却不愿意对外透露他们谈话的内容。

众所周知，苏西洛因为大力支持其公子阿古斯·尤多约诺，而曾经导致与钟万学阵营关系升温，苏西洛甚至在一场记者招待会上，断然谴责钟万学涉嫌亵渎宗教而必须被告上法庭。

然而，在第一轮投票中，阿古斯·尤多约诺仅获得约百分之十七的票数而出局，无缘雅京特区省长梦。

当被问及是否苏西洛有寄托任何特别的交代时，钟万学坦承，因为人潮很多，不太适合谈其他话题。

据报道，昨日民主党（Demokrat）正在雅京举行民主党全体会议，据悉，其中的讨论议题是2017年雅京特区地方首长选举议题，在第二轮投票中，民主党毕竟将支持哪一组候选人，我们拭目以待。