Wednesday, April 25th, 2018 | Posted by

目前爆炸现场火势仍未完全扑灭
亚齐省非法油井起火 造成19人死亡 数十人受伤

起火油井现场大火熊熊浓烟冲天。

起火油井现场大火熊熊浓烟冲天。

 

【本报雅加达423日综合讯】亚齐省东亚齐县兰多比卢拉克（Ranto Peureulak）镇巴白沙（Pasir Putih）村一口非法油井发生火灾，已造成19个人死亡、数十人受伤和5间房子被烧毁。

这起火灾事故发生在本周三下半夜130分许。

国家抗灾机构(BNPB)亚齐省局长阿赫马（T Ahmad Dadek）称，该地区有8口油井，其中一口发生爆炸起火。至今，现场大火熊熊和火势猛烈，暂时还未得到控制。

阿赫马对记者说：“我们已经向国油公司（Pertamina）求助。我们担心火势蔓延到其他的油井。”

本周三，亚齐省BNPB发言人亨妮（Henny Nurmayani）称迄今遇难者增至19人，数十名受轻重伤，他们均被严重烧伤不治身亡。

本周三（25日），BNPB公关和信息中心主任苏托坡(Sutopourwonugroho)在雅京称6具遇难者身份已被确定，遇难者遗体已被运离事发现场。

他说道：“遇难者遗体被运到兰多比卢拉克镇民间诊疗所，目前受伤者已经被转诊到医院。”

本周三，国油上游经理善苏阿兰（Syamsu Alam）说道：“这跟国油公司没有关系吧。那是非法油井。虽然如此，国油公司还是协助扑灭火灾。”

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