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疑涉嫌5.8兆盾电子身份证贪污案

肃贪会禁止国会议长诺凡多出境

【本报雅加达讯】肃贪会继续追查涉及多方的电子身份证贪污案，包括行政和立法部门。其中国会议长诺凡多被肃贪会禁止出国。

肃贪会调查部门周一已寄函给海关移民局，要求禁止诺凡多在六个月内出国。肃贪会发言人菲帕莉.蒂安夏说：“疑与电子身份证贪污案嫌犯安迪.阿古斯迪努斯又名安迪.纳罗贡（Andi Narogong）有关，我们要求移民局禁止诺凡多在六个月内出国。”

周二，移民局局长罗尼（Ronny Sompie ）已证实这一点。他说：“是的，昨晚我已收到该信函，要求禁止诺凡多先生出国。根据该要求，我们已把诺凡多的名字列入在六个月内被禁止出国的名单中。”

诺凡多最近在法庭上作证时仍然是本案件中的证人。尚不了解他的法律地位是否已改变，为何被禁止出国？当向肃贪会领导人与发言人求证时尚无回应。

在庭审电子身份证贪污案两名被告伊尔曼（Irman ）与苏基哈尔多（Sugiharto）作证时，肃贪会检察官在起诉中提到诺凡多是“特殊”的证人，他被认为在推出5.8兆盾电子身份证项目时扮演重要角色，但这个指控几次被诺凡多反驳。