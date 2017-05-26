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疑与雅京马来由村爆炸案有关

警察88反恐特遣队在万隆逮捕三名恐怖分子嫌疑犯

【万隆安达拉通讯社5月26日讯】西爪哇警察反恐88特遣队在万隆几处逮捕疑与 雅京东区马来由村（Kampung Melayu）公车转运站发生自杀式爆炸袭击案有关的三名恐怖分子嫌疑人。

“从发展过程，我们已逮捕雅京东区马来由村公车转运站发生自杀式爆炸袭击案的三名恐怖分子嫌疑人。他们是Asep Karpet别号Abu Dafa、Waris Suyitno别号Masuit和JIS于周五（5月26日）在万隆三个不同的地方被逮捕。”西爪哇地方警察公共关系主任尤斯利（Yusri Yunus）警察上校周五（5月26日）在万隆警察总部如是说道。

反恐88特遣队在万隆县区Dayeuh Kolot抓捕Asep Karpet、Waris Suyitno在万隆市的住家被警方抓获以及JIS在西万隆县区连旺（Lembang）被警方逮捕。

警方没收了一辆本田摩托车。警察反恐88特遣队在逮捕三名恐怖分子嫌疑人时，三名恐怖分子嫌疑犯没有反抗。现在三名恐怖分子嫌疑犯正在接受警方的调查。

“我们正在研究他们的举动，包括恐怖主义集团的行动。是否有可能与前些时在Pendawa 公园爆炸案有关。但我们还要再作进一步调查和确认。”尤斯利说。