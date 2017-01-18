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电视专题片《一带一路一家人》在印尼开拍

【本报讯】一部讲述21世纪海上丝绸之路沿线国家人文故事的电视专题片《一带一路一家人》于1月14日在印尼开拍，这部电视片将结合人物访谈和电影表现的形式。

拥有多年戏剧经验，曾担任《斗鱼》、《火线任务》等当红偶像剧制作统筹等幕后工作的台湾制片人安景鸿，这次应中传动力（北京）文化传媒有限公司的董事长邱国平之邀来到印尼，为专题片《一带一路一家人》的展开5天的拍摄。

据导演安景鸿介绍，该片的最大特点是通过东南亚华人的视角来看“一带一路”，看这项倡议如何影响他们，并且追寻其中的历史渊源。据悉，按照拍摄计划，该电视片将分为寻根故乡、和平友好、文化族群、经贸商往、美食舌尖和教育传承6大主轴，反映“和平、和谐、和而不同”的主题。透过一带一路一家人节目中6大故事主轴，寻根故乡之路、和平友好之路、文化族群之路、经贸商往之路、美食舌尖之路、教育传承之路，让已在东南亚一带落地生根的海外华人，以海外华人的视角，陈述对一带一路的情感盼望、历史及情感延续。

在印尼摄影组访谈对象包括印尼客属总会主席吴能彬博士，印尼大同党秘书长叶德信，羽毛球国手Gloria Emanuel Widjaja,康立国际有限公司总裁拿督吴铭仁博士和华商精英吴干彬等。另外，拍摄团队还访问客家餐馆红溪酒楼，探寻客家名菜，盐焗鸡，梅菜扣肉，客家酿豆腐，海参蘑菇，炒黄鳝，客家炒面等美食的起源。

据中传动力（北京）文化传媒有限公司的董事长邱国平先生，身为一带一路经济友好协会秘书长，也是这次《一带一路一家人》的总制片和总策划，「一带一路」即是「丝绸之路经济带」和「21世纪海上丝绸之路」两个计划的合称，是由中国最高领导人习近平在2013年提出的经济合作概念。身为一位在北京生活多年的马来西亚华人，他希望透过海外华人的视角，从文化上切入「一带一路」这个课题。

他表示：「我们的祖先来自中国，回眸数百年前祖先们飘洋过海，带著他们的故事、来到海洋的另一端上岸、定居、转移文化、传承思想，延续中华民族的正能量及价值观。由于『一带一路』这个课题太大，平常老百姓会认为跟自己没有直接的联系，我们希望透过这个节目，诠释一带一路这个经济政策的推动，唤起人们聚焦数百年的海上丝路，令我们更透彻了解到我们都是一脉相传，所以『一带一路一家人』的概念应运而生。

谈到《一带一路一家人》跟以往中国制作的纪录片、专题片有何不同之处，安景鸿点出两大差异：「中国确实做了许多有关于『一带一路』专题报导，可是我们的视角不同，我们从海外华人看回中国，一带一路带来的经济、寻根探亲的课题，也看看不是华人族群被政策潜移默化影响到的一些事情，我们不想站在宣导角度去做，而是站在认同感的角度去做，海外华人会觉得被这个政策所连接，才会有兴趣继续深究。」

《一带一路一家人》首个季度预计约13集，每集时间长1小时，节目中将透过以上提出的6大故事主轴，拍摄对象包括，郑和第17代后裔郑淑湘女士、嘉应会馆副会长潘东生、广西会馆总会长拿督吕海庭、康立集团总裁拿督吴铭仁、林木生集团拿督斯里林福山、印尼客属总会主席吴能彬博士等。

之前，《一带一路一家人》摄影组先到马来西亚，与郑和第17代后裔郑淑湘一起寻访郑和下西洋在马六甲的足迹；祖先第15代郑崇林是走马帮，从云南到泰国清迈，而郑淑湘是泰国清迈大学的英语教授。