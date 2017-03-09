Posted by admin

电子身份证超级贪腐案 中爪哇省长甘加尔强力驳斥受贿52万美元

【雅加达罗盘新闻网7日讯】民主党(Demokrat) 中央理事会秘书长Hinca Pandjaitan强调，民主党已经把2017年雅京特区地方首长选举视为无关紧要的议题。

民主党推举的第一号候选人阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）与茜菲雅娜（Sylviana Murni）已经在第一轮投票中出局，宣告竞选失败。

“我屡次强调，2017年雅京特区地方首长选举，对我们来说已经结束了，不重要了。”周一（6/3），民主党秘书长Hinca Pandjaitan在民主党办事处如是说道。

民主党秘书长是回应媒体的提问，民主党在第二轮投票中将支持哪一组候选人时，作出以 上的表态。他也不愿明确表态是否在第二轮投票中，将支持由斗争民主党（PDIP）、人民良心党（Hanura）、国民民主党（NasDem）和从业党（Golkar）推举的钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）搭档。还是获得大印尼行动党（Gerindra）和公正福利党(PKS) 共同推举的阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan )

与 善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档

民主党中央理事会全体会议也将检讨2017年地方首长选举在101个选区的得失，并将深入检讨并加强制胜策略应对未来2018年全国地方首长选举同步举行的准备工作。Hinca Pandjaitan说。

Incoming search terms:

贪腐