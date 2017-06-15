Thursday, June 15th, 2017 | Posted by

电子身份证超级贪污案
肃贪会再审查前内政部长卡玛宛·法乌西

【雅加达罗盘报新闻网6月15日】震惊全民的电子身份证超级贪污案持续发酵，甚至越演越烈，肃贪委会（KPK）周四（6月15日）再次传唤前内政部长卡玛宛·法乌西（Gamawan Fauzi）并以征人身份接受肃贪会的询查。

周四（15日日），肃贪会发言人菲博里(Febri Diansyah)证实，卡玛宛法乌西以证人身份接受肃贪会的询查，调查他与涉嫌电子身份证贪污案的商人安迪（Andi Agustinus 或 Andi Narogong）的关系。

根据肃贪会对犯罪嫌疑犯商人安迪的指控书里面提到前内政部长卡玛宛法乌西接受45亿美元和5000万盾的贿金。但是卡玛宛强力反驳没有接受过任何赃款。

根据肃贪会检察官调查的证据显示，商人安迪于2011年3月份期间透过Afdal Noverman交给卡玛宛法乌西200万美元，主要是希望时任内政部长的卡玛宛法乌西通过电子身份证的项目。

然后，为了让电子身份证项目的采购拍卖过程中顺利进行，2011年6月中旬，安迪再送给卡玛宛法乌西250万美元的贿金。据指控书写着，卡玛宛法乌西是经过兄弟阿兹敏（Armin Aulia）接受以上贿金。

几天之后，卡玛宛法乌西就接收到电子身份证项目采购委员会负责人的指示，指定财团PNRI为赢得电子身份证项目采购的供应商。

2011年6月21日，卡玛宛法乌西发布内政部决定书编号471.13-4762011正式指定财团PNRI为电子身份证项目的供应商，订购合同总额为5兆8418亿9614万4994盾的采购合同。

此外，根据肃贪会的指控，卡玛宛法乌西也接受过内政部国家人口和公民登记总局(Dirjen Dukcapil)局长送的5000万盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185603

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