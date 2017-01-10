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电子身份证贪污舞弊案

肃贪会调查Anas Urbaningrum 和Nazaruddin

【雅加达Tribunnews新闻网1月10日雅加达讯】周二（1月10日），肃贪会调查民主党（Demokrat）前总主席阿纳斯(Anas Urbaningrum)有关2011年-2012年电子身份证（E-KTP）贪污舞弊的案件。

据报道，肃贪会调查这位民主党前主席的主要是为补足之前已在2009年被肃贪会列为电子身份证贪污舞弊案罪犯嫌疑人，原内政部人口和公民登记人口管理信息管理局主任Sugiharto的调查步骤。

“Anas Urbaningrum是以证人接受肃贪会正在调查已被列为涉嫌采购电子身份证贪污舞弊案的犯罪嫌疑人Sugiharto 。”周二（10/1）肃贪会发言人Febri Diansyah这样表示。

传召Anas Urbaningrum的另外理由是他曾经担任国会议员，而电子身份证贪污舞弊案与国会多位议员有千丝万缕的关系。

除了传召Anas Urbaningrum以外，肃贪会也传召民主党前财务长和原国会议员穆罕默德·纳查鲁汀（Muhammad Nazaruddin)。

之前，纳查鲁汀曾在各种不同场合提到涉嫌电子身份证贪污舞弊案的国会和苏西洛（SBY）政府时代的官员。其中是包括回锅担任国会议长的从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚·诺凡多（Setya Novanto）。

纳查鲁汀揭露，诺凡多与阿纳斯共谋，安排电子身份证采购案项目在国会顺利过关。

纳查鲁汀还透露，诺凡多从加入在印尼国家印刷财团（consortium）的Sandipala Arthaputra 公司业主Paulus Tannos获得10% 的佣金。

众所周知，印尼国家印刷财团是获得电子身份证采购和制造的得票者，除了Sandipala Arthaputra以外，还有Sucofindo公司、LEN Industri公司和 Quadra Solution公司也分享到2011年和2012年国家收支预算中拨资达5兆9000亿盾的这个庞大项目。

预估计，电子身份证贪污舞弊案导致国家财务损失高达2兆3000亿盾的惊人数据。