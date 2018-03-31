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电子身份证贪污舞弊案

肃贪会检察官要求法官判决诺凡多16年徒刑

【雅加达点滴新闻网3月29日讯】近日来正吸引了国内新闻媒体和社会公众广泛关注的电子身份证贪污舞弊巨案，经过肃贪法庭多次的庭审和检察官所收集到的犯罪证据，周四（3月29日）在雅京中区进行的庭审过程，肃贪检察官要求法官对涉嫌电子身份证（e-KTP）贪污舞弊案被告人，原国会议长瑟迪亚诺凡多(Setya燦ovanto)，判决16年有期徒刑，罚金十亿盾或易科罚金六个月监狱服刑。

检察官也要求法官判决剥夺诺凡多政治权利五年不可以担任任何政府职务。

据检察官在法庭上阐述，诺凡多是整个电子身份证项目贪污舞弊案的操盘手，关键性的幕后主导着，诺凡多在电子身份证采购过程中，总共获得730万美元的佣金。这笔庞大的资金其中是通过Irvanto Hendra Pambudi Cahyo提供的350万美元和180万美元，以及通过Made Oka Masagung公司提供的200万美元。

此外，据肃贪会检察官Wawan Yunarwanto说：揔PK检察官Wawan Yunarwanto说：“我收到了一枚价值为13.5万美元的Richard Mille品牌手表。”

根据肃贪会检察官收集到的资料和通话录音记录，尽管具体上诺凡多没有直接收到这笔730万美元的佣金，而是通过裙带关系和官商勾结的方式，将这笔巨大的款项根据被告人的指示汇到指定的相关人士银行账户。检察官在法庭上如斯阐述。

肃贪会检察官说：“在美国离奇死亡的其中关键人物Johannes Marliem汇给Made Oka Masagung的钱其实是汇给被告人诺凡多的钱。”

检察官肯定诺凡多滥用在国会担任从业党党团主席的职务，因此在国会2011年至2012年国家预算案讨论过程中向安迪纳罗贡（Andi Narogong）提供便利使内政部电子身份证采购项目能顺利在国会获得通过，导致国家蒙受巨大的财物损失。”检察官Ariawan Agustiartono如斯说。

检察官指控被告人诺凡多触犯2001年第20号法律修正的“刑法”第55条第1款规定的“根除腐败行为”，刑事法典犯罪行为。