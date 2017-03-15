Posted by admin

电子身份证贪污舞弊案

肃贪会已对5名涉嫌者发出禁止离境令

【雅加达安达拉通讯社3月15日讯】肃贪会（KPK）已对被指涉嫌电子身份证贪污案的5名涉嫌者发出禁止离境令。

肃贪会发言人菲博里(Febri Diansyah)，周三（3月15日）在雅京肃贪会总部阐述，肃贪会已经向司法人权部长移民局致函，对5名涉嫌电子身份证贪污舞弊案的人禁止离境。

“除了两名犯罪嫌疑人，即原内政部人口管理登记信息主任Sugiharto和原内政部人口管理信息和公民登记主任Irman ，肃贪会也禁止其他三名证人，即Isnu Edhi Wijaya、Anang Sugiana 和Andi Agustinus离境。” 菲博里说。

菲博里说，禁止这些证人出境主要在检察官调查过程中，肃贪会将随时需要他们的作证供词。因此，他们不可以出境。

据悉，Isnu Edhi Wijaya是印尼国家印刷财团公司（PNRI）总裁，Anang Sugiana为PT Quadra Solution公司总经理，而Andi Agustinus是内政部的货物供应商。他们均与电子身份证贪污案有千丝万缕的官商勾结。

肃贪会检查管将在今日周四（16/3）将于雅京地方贪腐法庭，继续庭审电子身份证贪污舞弊案。多位证人将在第二次庭审过程中被传唤出庭作证。

“从肃贪会在法庭上宣读开始，肃贪会将在未来90个工作日内，完成133名证人在法庭上佐证供词。” 菲博里接着说。

据菲博里，肃贪会将对已列入在起诉书和其他的证据，进一步深入调查，希望能在90个工作日内完成。