Posted by admin

电子身份证贪污舞弊案

原内政部局长Diah Anggraini坦诚曾与诺凡多会见

【雅加达通讯社3月17日】电子身份证贪污舞弊案越演越烈，内情也逐渐露出端倪。

周四(3月16日)在雅京地方贪腐法庭进行第二次庭审过程中，被传唤出庭作证的原内政部局长蒂雅（Diah Anggraini）

坦诚曾于2010年2月份的一个早晨约06.00，当时担任从业党（Golkar）财政负责人，现任国会议长瑟迪亚•诺凡多(Setya Novanto)，

约她到雅京中区Gran Melia大酒店见面。

“诺凡多仅非简单跟我说，电子身份（e-KTP）是国家一个非常具有战略性的计划，所以我们大家一同应该给予支持和落实。然后他就离开了。”蒂雅周四（16日）在雅京地方贪腐法庭向由法庭首席法官约翰 （John Halasan）主持的第二次电子身份证贪污舞弊案庭审这样回答法官的讯问。

蒂雅也承认，在她的职务接近退休时，她接受由原内政部人口管理信息和公民登记主任Irman通过邮差到她的住家提交的30万美元贿金。

此外，蒂雅也承认接受由内政部的货物供应商Andi Agustinus给的20万美元贿金.

然而，收到贿金后，蒂雅内心总觉得忐忑不安，因此主动联系Irman，将贿金还给他。但是Irman语带威胁地对她说，退钱是自杀性的举措。蒂雅坦诚，之后他的心神更是惊魂丧魄，也不敢告诉家人，更不敢使用，只好选择把这笔贿金隐藏至今，藏太久，美元也快生菇发霉了。

因为肃贪会揭露震撼国民的电子身份证贪污舞弊案，蒂雅决定将贿金交回国家。卷入电子身份证贪污舞弊案政客规模之广以及国家蒙受财物损失之大，让国民听了不寒而栗。看来要根除我国根深蒂固的贪污腐败的严峻局面，还是需要一个漫长的路，因为贪污腐败行为已经成为我国社会的歪风文化。