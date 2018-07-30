Monday, July 30th, 2018 | Posted by

电子身份证贪污案
Anang Sugiana罪名成立被判处六年有期徒刑

【点滴新闻网雅加达730日讯】法庭宣判涉嫌电子身份证案的原PT Quadra董事总经理Anang Sugiana Sudihardjo罪名成立，并判处被告6年有期徒刑，罚款10亿盾和易科罚金4个月监禁。事实证明，Anang Sugiana 从电子身份证项目获得了790亿盾的资金流向。

根据法律，被告Anang Sugiana 证明有不法贪污罪犯行为。”法官Franky Tumbuwan周一（730日）在雅京中区肃贪法庭的听证会上宣读了判决。

法官提到，Anang参与电子身份证项目会见了印尼国家印刷财团（PNRI）主席Isnu Edhi Wijaya。 在会议期间，Isnu说该项目由内政部和Andi Narogong处理完成。

众所周知，Anang 这一行动，使国家蒙受了2.3万亿盾的损失。Anang被证实违反了1999年第31号法律第2条第1款，该法已经修订了2001年第20号法律关于消除腐败的第55条第1款。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221387

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