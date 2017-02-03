Posted by admin

电子身份证贪污案 肃贪会传召司法人权部长亚索纳劳利和前任国会议长阿德卡玛鲁丁

【雅加达罗盘报03日讯】我国电子身份证贪污案涉及的政府部门和官员之广，国家蒙受财务损失之大，案情的内幕几乎让民众匪夷所思。然而，目前浮上水面的调查结果或许仅是冰山一角。

周五（2月3日）雅京肃贪会（KPK）传召司法人权部长亚索纳·劳利（Yasonna Laoly）和前任国会议长 阿德·卡玛鲁丁（Ade Kamaruddin )讯问有关涉嫌有关采购电子身份证贪污案。因为亚索纳当时担任国会第二委员会的身份。

“阿德被肃贪会调查作为嫌疑人Sugiharto 的证人。”肃贪会发言人Febri Diansyah

周五（3/2）对记者如是说道。

前任国会议长 阿德接受了7个小时的肃贪会调查人员的审问。但是，亚索纳·劳利以参加总统府局部内阁会议为由，不出席肃贪会的传召。

除了亚索纳和阿德，肃贪会调查人还调查公正福利党（PKS）政客Tamsil Linrung以及调查原国会第二委员会领导人凯鲁曼哈拉哈布（Chairuman Harahap）

。

此外，肃贪会也传召雅京南区潜力测量调查国家土地局（BPN）主任Paultar P Sinambela

以及政府机构的采购政策的员工Setya Budi Arijanta。

肃贪会已经确定两名犯罪嫌疑人，即原内政部民事登记官员伊尔曼（ Irman）和原内政部人口和公民登记人口信息管理局主任Sugiharto。

伊尔曼被嫌疑利用其职权膨胀授权预算（KPA）。按照财政与建设监察局（BPKP）的计算，由于膨胀的6万亿盾预算价格使国家蒙受达23000亿盾的损失。

肃贪会猜测该预算不仅是伊尔曼和Sugiharto所造成的损失。肃贪会调查人也传召涉嫌有关采购电子身份证贪污案的原内政部长卡玛宛·法乌西(Gamawan Fauzi)

和国会的一些成员，其中之一还在任国会议长的瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）