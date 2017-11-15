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电子身份证贪污案调查

以生病为由诺凡多妻子Deisti不出席肃贪会传唤

【雅加达Detik新闻网14日讯】从业党中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）妻子Deisti Astriani Tagor 于10日被传召接受肃贪会的调查，但是Deisti Astriani 以有病在身为由置之 不理肃贪会传召。

“周五（11月10日）肃贪会议程传唤Deisti Astriani Tagor作为诺凡多的证人，但Deisti Astriani Tagor因病为由不能回应肃贪会的传召并寄出了因病缺席的信函。” 肃贪会发言人费博里（Febri Diansyah）周二（11月14日）对记者如是说道。

根据Deisti Astriani寄给肃贪会的因生病证明书，证明书是由雅京一家医院 Aditya Medical Centre开出的和Deisti Astriani从本月10日开始算起须要一个星期的休息时间，并由诊疗医生 Okky Khadarusman 签字。

“肃贪会调查员将以PT Mondialindo Graha Perdana前任董事长的身份受到质疑，调查人员将在下周一回电审查。” 费博里说。

肃贪会提醒Deisti Astriani必须 遵守我国的法律规定， 回应肃贪会传召进行侦查阶段。 日前肃贪会已经传召委员部的国会议员和私人企业家进行侦查。

迄今为止，肃贪会正处理3名电子身份证贪污案嫌疑人，他们是国会第五委员会委员 Markus Nari，Quadra Solution 有限公司首席执行官Anang Sugiana Sudihardjo 和国 会 议长诺凡多。

众所周知，诺凡多再次被列为电子身份证贪污案嫌疑人，诺凡多成功获得由单一法官Cepi Iskandar主导的预审法庭，宣判肃贪会对诺凡多的犯罪嫌疑人无效。

诺凡多法律辩护律师团向国家警察举报肃贪会故意泄露肃贪会检察官再次将诺凡多列为电子身份证贪污案犯罪嫌疑人发布的调查命令书（sprindik）给传媒。

到目前为此， 已被定位电子身份证贪污案罪犯并已进入法律庭审程序的是Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius，前内政部人口与民事记录主管Irman等多名共犯，有的嫌犯已在庭审过程中被判罪名成立。