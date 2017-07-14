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电子身份证贪污案

诺凡多接受肃贪会5个小时调查

【雅加达Liputan6.新闻网讯】国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）接受肃贪会（KPK）有关电子身份证（E - KTP）贪污案的调查。诺凡多接受肃贪会5个小时的调查后离开肃贪会大厦。

当诺凡多离开肃贪会大厦，诺凡多乘坐的黑色轿车被正在示威抗议的印尼大学（UI）学生阻拦。然而，诺凡多乘坐的汽车回避并直接开往雅京南区库宁岸。

这是第二次调查电子身份证案件，诺凡多在1月10日曾经澄清有关他与E-KTP卡的招标持有人大会的调查。诺凡多否认那次会议讨论而导致涉嫌腐败案件。

在作进一步审理E-KTP的情况下，检察官传唤了一些证人，其中一人是诺凡多。诺凡多在雅京肃贪法官面前的声明中，他声称从未收到电子身份证项目的贿赂资金流向。

诺凡多还声称他完全不知道电子身份证项目的细节。尽管当时他作为党团主席的职务，他只得到通过国会第三委员会主席 Chairuman Harahap相关报告有关E-KTP的讨论。

此外，在肃贪会调查作为安迪（Andi Agustinus 或Narogong）的证人，诺凡多因健康为理由拒绝肃贪会的传召。