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电子身份证贪污案

诺凡多再次被肃贪会列为犯罪嫌疑人

【雅加达点滴新闻网11月6日】第一次被肃贪会（KPK）列为电子身份证（e-KTP）贪污案犯罪嫌疑人时，成功获得预审法庭判决肃贪会的犯罪嫌疑人无效的我国国会议长，亦是从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setya Novanto)，据悉又再次被肃贪会定为电子身份证贪污案犯罪嫌疑人。

根据综合媒体报道，肃贪会检察官又再次发布调查命令书（sprindik），并把诺凡多列为电子身份证贪污案犯罪嫌疑人。

到目前为此， 已被定为电子身份证贪污案罪犯并已进入法律庭审程序的是Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius，前内政部人口与民事记录主管Irman等多名共犯。然而，诺凡多法律辩护律师Fredrich Yunadi坦承未收到肃贪会把诺凡多再次列为电子身份证贪污案嫌疑人的调查命令书。但是国内政治观察家均异口同声表示，以诺凡多的政法军警等人脉关系，深信他还是会安然如故，最终的结局如何就让时间来见证。