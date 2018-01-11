Thursday, January 11th, 2018 | Posted by

电子身份证贪污案被告人
诺凡多的儿女接受肃贪会调查

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瑟迪亚诺凡多的儿女Rheza Herwindo和Dwina Michaella

 

【雅加达安达拉网】昨日（110)，电子身份证贪污案嫌犯瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）的儿女Rheza HerwindoDwina Michaella接受肃贪会的侦查阶段，不过他们俩被调查后，不愿透露记者的提问，他们沉没寡言。

据报道，他们在肃贪会接受两个半小时的调查，并以电子身份证贪污案嫌犯Anang Sugiana Sudihardjo为证人。

他们在肃贪会接受调查后，Rheza HerwindoDwina Michaella不回应记者的提问并直接进车去。

之前，肃贪会曾传唤Rheza HerwindoDwina Michaella到肃贪会进行调查，Rheza Herwindo1222日被传唤及Dwina Michaella是在1221日。

此外，肃贪会想了解有关与电子身份证项目重大相关，尤其是在Murakabi Sejahtera有限公司和Mondialindo Graha Perdana有限公司的股权职位。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203135

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