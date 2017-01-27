Friday, January 27th, 2017 | Posted by

电子身份证贪污案
肃贪会调查北苏省长和国会议员

【雅加达罗盘网26日讯】周四（126日），我国肃贪会（KPK传召北苏省长欧利(Olly Dondokambey)，询问有关电子身份证(e-KTP).贪污案。除了传召和调查欧利以外，肃贪会也传召几位我国国会议员，以证人身份询问有关子身份证贪污案

内政部官员Sugiharto已被肃贪会列为贪污受贿罪嫌，欧利和其他国会议员将以证人身份接受肃贪会的调查。”在电话中肃贪会发言人 Febri Diansyah这样表示。

肃贪会除了传召北苏省长欧利以外，肃贪会也传召其他的政党管理层到达肃贪会作为电子身份案的证人，分别是从业党（Golkar国会议员Melchias Marcus Mekeng、公正福利党（PKS国会议员Tamsil Linrung和前地方选举国会成员Mirwan Amir

肃贪会也传召雅京南区文件管理测定和制图测量测绘部分Arista Gunawan

前任内政部人口信息管理与民事登记总局局长Sugiharto和内政部民事登记（Pencatatan Sipil KemendagriIrman被肃贪会定为电子身份证贪污犯罪嫌疑人。

肃贪会认为，电子身份证贪污案达到有6兆盾，导致国家财务损失2兆盾的巨额

其实还有其他的幕后管理者让国家遭遇巨大的损失。

日前肃贪会侦查员曾传召前任内政部长卡玛宛·法乌西(Gamawan Fauzi)和其他地方选举国会成员牵涉电子身份证贪污案。

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