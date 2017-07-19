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电子身份证贪污案

肃贪会禁止Vidi Gunawan和Dedi Prijono出境

【雅加达安达拉通讯社7月18日讯】电子身份证贪污超大案持续发酵，除了从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚•诺凡多(Setya Novanto)周一（7月17日）已被肃贪会（KPK）列为犯罪嫌疑人，为了调查方便，肃贪会已禁止另一名电子身份证（e-KTP）贪污案罪嫌安迪（Andy Narogong）弟弟Vidi Gunawan和哥哥Dedi Prijono两人不得离境，禁止离境令为期六个月有效，因为肃贪会随时需要召唤他进行进一步调查。周二（7月18日），肃贪会发言人菲博里(Febri Diansyah)在雅京肃贪会总部如斯表示。

此前，肃贪会已进行调查有关在电子身份证贪污案中的资金流向，其中来自证人Vidi Gunawan的资金。

上周三（7月12日），肃贪会以证人身份调查Vidi Gunawan，因为之前Vidi Gunawan企图阻碍肃贪会对电子身份证贪污案的调查，并在肃贪会调查嫌犯原内政部官员Irman和Sugiharto及Markus Nari庭审过程红向肃贪会提供不确实或虚假的信息。

而Dedi Prijono曾于4月10日在雅加达根除贪腐法庭审处中出庭作证。作证时，Dedi坦承曾接触印度尼西亚共和国（Perum PNRI）印刷上市公司，讨论有关电子身份证项目的分包工程工作安排。