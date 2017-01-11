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电子身份证贪污案

肃贪会传召内政部官员

【雅加达时代新闻网讯】肃贪会（KPK）再次传召来自内政部证人有关采购电子身份证（E-KTP）贪污案。

昨天周三（2017年1月11日），肃贪会传召 内政部人口行政数据管理（PDAK）分局主任Erikson P Manihuruk、PDAK工作人员Eko Sukrisna和前任人口行政管理局局长A. Rasyid Saleh。

周二（1月11日）肃贪会发言人菲博里（Febri Diansyah） 说，上述3名嫌疑作为前任人口行政管理和民事登记局局长伊曼（Iman）的证人。

直到现在，肃贪会已经调查250宗行贿证人并使国家蒙受2兆3千亿盾的财物损失。

据费博里斯，数百名证人将作进一步的调查。如民主党前财务长和原国会议员穆罕默德·纳查鲁汀（Muhammad Nazaruddin) 是重要的证人之一。由于此案肃贪会在2014年的调查中，在Nazaruddin口中吐露出大量的信息。这位前印尼贪污观察家如是说。

有关6兆盾的案件项目，肃贪会已确定两名贪污犯罪嫌疑人。他们是前任人口行政管理和民事登记局局长伊曼和前任内政部人口信息管理与民事登记总局局长Sugiharto。