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电子身份证贪污案犯罪嫌疑人

佐科威总统呼吁诺凡多遵守法律程序

【雅加达安达拉通讯社11月17日讯】我国总统佐科威呼吁从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setya燦ovanto)遵守肃贪会（KPK）进行调查的电子身份证贪污案法律程序。

这是佐科威总统就国会议长诺凡多涉电子身份证项目贪污案第二次被列为嫌疑人后，对本案的首次公开表态。“我敦促诺凡多遵守肃贪会已经启动的法律程序”，佐科威总统这样说。

周三（15日）晚上，肃贪会大批调查员前往位于雅京南区诺凡多豪宅搜查，欲以强制手段将其逮捕，但不见诺凡多的踪影，国内媒体以“失联”大幅报道形容诺凡多的藏身之所。然而，16日晚，诺凡多的律师Fredrich Yunadi向媒体说，诺凡多在发生“严重车祸”，诺凡多本人身受重伤正在住院进行治疗，顿时又成为国内媒体的头条新闻。

周四（11月17日）中午，诺凡多在家属和辩护法律团陪同下，已从Medika Permata Hijau医院转移至雅京RSCM综合医院进行(MRI)磁力共振身体扫描。

肃贪会这次好似势在必得，因此在RSCM医院进行治疗之际，肃贪会立即宣布正式逮捕诺凡多归案，但是诺凡多律师不愿意签署肃贪会逮捕令。看来诺凡多的名字还是会连续成为media燿arling或媒体报道的宠儿。