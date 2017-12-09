Saturday, December 9th, 2017 | Posted by

电子身份证贪污案庭审
Otto 宣布退出诺凡多辩护律师团

我国 国会（DPR）议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）辩护律师欧多（Otto Hasibuan）

 国会（DPR）议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）辩护律师欧多（Otto Hasibuan）

【雅加达点滴新闻网1208日讯】我国 国会（DPR）议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）辩护律师欧多（Otto Hasibuan）承认将近一个月没有出任作业辩护，因为欧多决定退出电子身份证贪污案诺凡多的辩护律师。

我和诺凡多之间就处理一起案件没有达成明确的协议。”欧多周五（128日）在雅京南区库宁岸肃贪会大厦如是表示。周四（127日）欧多还声称在肃贪会（KPK）监狱会见了诺凡多。欧多表示打算辞去国会议长和从业党（Golkar）总主席诺凡多的辩护律师职务。

昨天我会见了诺凡多，我直接告诉他，我一定要诚实地对他说，因为我们之间没有明确的程序，所以我不愿意继续做他的辩护律师。”欧多如是说道。

根据欧多说，实际上诺凡多仍然希望他能够继续成为其辩护律师。但欧多已经下定决心不再坚持成为诺凡多的辩护律师。事实上，下周四（1213日）诺凡多将面对肃贪法院有关电子省份证（e-KTP）贪污主要案件庭审。 此外，诺凡多的庭审仍然在雅京南区地方法院进行。

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