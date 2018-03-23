Friday, March 23rd, 2018 | Posted by

电子身份证贪污案庭审
诺凡多称布安和阿侬各接受50万美元

【雅加达点滴新闻网322日讯】电子身份证（e-KTP）贪污案庭审中的瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）称，布安马哈拉尼（Puan Maharani）和帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）各接受50万美元的佣金。

诺凡多说，他的亲信奥卡（Made Oka Masagung）已经把美元交给布安和阿侬。诺凡多知道的信息是来自奥卡和安迪（ Andi Agustinus别名Andi Narogong）。因为他们在访问诺凡多私邸时透露了这个信息。

奥卡说，他把这笔钱交给国会同仁，当时安迪在场奥卡把美元交给布安和阿侬。”诺凡多周四（322日）在雅京中区Bungur Besar肃贪法院接受审查电子身份证贪污案时如是供词。

肃贪法院首席法官延多（Yanto）要求诺凡多重复他的发言。诺凡多重复说：“当时的斗争民主党（PDIP）国会党团主席布安和阿侬各接受50万美元”。

诺凡多最初承认只听到当时担任PDIP党团主席的名字Puan。但后来诺凡多也听说民主党（PD）党团主席Jafar Hafsah有关电子身份证贪污案项目也收到钱。

如果我没有弄错Jafar HafsahIrvanto一起被检查。”诺凡多说。

在这种情况下，诺凡多被控干预电子身份证项目的预算和采购服务。诺凡多还被控通过他的侄儿Irvanto Hendra Pambudi Cahyo和他的亲信奥卡获得730万美元。

 

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