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电子身份证贪污案庭审过程

诺凡多以身体欠佳为由 闭口不言检察官的审问

【雅加达12月13日综合媒体讯】自从肃贪会开始调查我国电子身份证（eKTP）贪污巨案以来，因涉嫌的政治人物之广和被贪腐而导致国家财务损失之大，因此肃贪会与既得利益集团的博弈，仿佛就是情节每一集都紧张精彩和具有吸引人的电视连续剧。

尤其是被肃贪会列为电子身份证贪污案而被肃贪会列为犯罪嫌疑犯的瑟迪亚诺凡多(Setya Novanto)，从第一赢得预审法庭之后又再次被列为犯罪嫌疑人，但是千方百计试图逃避司法的追究而成为一名不折不扣的不遵守法律的国会议长。

周三（12月13日）这位从业党（Golkar）中央理事会总主席诺凡多首次出庭在雅京中区进行的肃贪法庭庭审过程中，非常不合作，在辩护律师的陪同下，他以身体欠佳为由，闭口不言检察官的任何审问。检查法官只好几次叫停庭审。庭审暂停了四个小时后，法庭检察官和法律顾问还邀请医生对被告人进行体检。体检后，医生认为被告人身体无碍继续庭审接受调查。法庭检察官继续宣读被告人起诉书，把被告人在电子身份证贪污案的不法罪状一一宣读。

诺凡多律师团采取拖延时间策略，期待正在进行的预审法庭能再次获胜。然而，诺凡多Maqdir Ismail在雅京中区Bungur街的雅京地方法庭坦承， 若刑事案件已进入法庭庭审程序，预审法庭自动丧失法律根据，意味着，诺凡多不可能再期待预审法庭的胜诉。国内法律界专家预测，若罪名成立，诺凡多可能面临终身监禁的命运。

根据我国“刑事诉讼法”的规定，刑事案件若已经进入地方法院审理，而预审请求审查尚未完成之际，根据宪法法院（MK）第102 / PUU-XIII / 2015号决定，案件预审请求自动丧失法律根据。