Saturday, February 10th, 2018 | Posted by

电子身份证贪污案庭审
诺凡多称甘加尔从e-KTP获得五十万美元

图为中爪哇省长甘加尔普拉诺沃。

图为中爪哇省长甘加尔普拉诺沃。

 

【雅加达时代新闻网29日讯】 就在中爪哇省长甘加尔普拉诺沃（H. Ganjar Pranowo）周四(28)以征人身份出席在雅京肃贪法庭庭审之际，已被肃贪会列为电子身份证贪污案犯罪嫌疑犯的原国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）提到这位昔日与他在一起在立法机构共事的原国会议员甘加尔普拉诺沃也从电子身份证e-KTP项目获得五十万美元的贿金。

根据诺凡多的说法，甘加尔也获得50万美元电子身份证项目的消息是来自原从业党（Golkar）国会党团代表，国会第二委员会前任议员Mustokoweni Murdi和 人民良心党（Hanura）原国会议员蜜尔艳（Miryam S.Haryani）以及另一名电子身份证贪污案嫌犯安迪（Andi Narogong）。

诺凡多周四（28)

在雅加达中区肃贪法庭上说：“首先是Mustokoweni已向我报告，从安迪获得e-KTP项目资金，已经发给多位国会议员，其中就提到甘加尔普拉诺沃的名字。”

除了Mustokoweni，诺凡多接着说，人民良心党原国会议员蜜尔艳也向他提供相同的信息。最后，安迪进一步强调同样的信息，说这笔与e-KTP项目有关的贿金，已发给几位国会第二委员会议员，其中就有甘加尔普拉诺沃的名单。”诺凡多说。

针对诺凡多的供词，这位目前担任中爪哇省长的斗争民主党政客强力驳斥，“诺凡多的陈述无中生有，不属实。”

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