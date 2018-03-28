Wednesday, March 28th, 2018 | Posted by

电子身份证贪污案庭审
诺凡多妻子Deisti以证人身份出庭接受询问

图为瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）的妻子Deisti Astriani Tagor/右。

图为瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）的妻子Deisti Astriani Tagor/右。

 

【雅加达Liputan6.新闻网327日讯】 电子身份证贪污案被告人 瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）的妻子Deisti Astriani Tagor被肃贪会（KPK）调查后，她以Made Oka MasagungIrvanto Hendra Pambudi Cahyo的证人身份出庭接受询问。

Deisti被肃贪会检查了约3小时50分，并在下午120分左右出来。她 在媒体工作人员面前转达了肃贪会调查员询问的26个问题。Deisti周二（327日）在雅京中区库宁岸肃贪会大楼如是说道。

诺凡多的妻子Deisti只是沉默寡言，Deisti在两名蒙面纱女性的陪同下不停地走向正在等待她的车辆。

Deisti从上午10点左右到达肃贪会大楼。同时诺凡多也被肃贪会审查有关涉嫌贪污嫌疑的Made Oka和他的侄儿Irvanto的证人。

Made OkaIrvanto2018228日起被指控为嫌疑人。据称，Made Oka是通过新加坡两家公司即OEM Investement Pte LtdPT Delta Energy将电子身份证项目资金转入诺凡多的账户。

通过OEM投资，Made Oka从毛里求斯的Biomorf公司获得了180万美元的资金。在PT Delta Energy的账户中，他收到了200万美元的转账。

总体而言，据称Made Oka从电子身份证项目中获得380万美元。他还被嫌疑为贿赂国会议员占该项目价值5％的中介人。

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