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电子身份证贪污案庭审

法院法官拒绝诺凡多的起诉声

【雅加达Detik网4日讯】昨日（1月4日），电子身份证贪污案犯罪嫌疑人瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）的起诉声明被法官拒绝，不过此案件继续调查其他电子身份证的嫌疑人。

“法官对诺凡多的起诉声明无法接受。”昨日（1月4日），法官Yanto在雅京中区克马腰兰肃贪法庭如此说道。

法官认为，诺凡多的诉讼书已符合法律规定，但若诺凡多对此法律规定难接受，那就不符合刑事法典（KUHAP）第143条第2章和第156条第1章的法令。

“我们拒绝诺凡多的起诉声明，因此，此案件可以继续进行侦查。”法官Yanto这样表示。

之前，诺凡多对法官的判决感到不满，并向法官提起诉讼。当时诺凡多辩护律师团已提到在预审法庭中获胜。

诺凡多辩护律师Maqdir Ismail认为，肃贪会对诺凡多判决 的条件不符合，因为诺凡 多在第一赢得预审法庭，并被列为电子身份证贪污案嫌疑人无效。

诺凡多被判1999年第3条第31号的法令，该法令曾改成2001年第20号的条列，提到打击贪污腐败行为。