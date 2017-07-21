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电子身份证贪污案嫌犯罪名成立

Irman被判处7年和Sugiharto 被判处5年有期徒刑

【雅加达点滴新闻网7月20日讯】周四（7月20日），雅京贪腐刑事法庭（Tipikor）已对其中两名电子身份证贪污案犯罪嫌犯，原内政部官员Irman 和 Sugiharto判处。贪腐刑事法庭法官判决Irman和Sugiharto贪腐行为罪名成立。Irman被判处7年有期徒刑及罚款1亿盾或6个月易科罚金。同时，Sugiharto被判处5年有期徒刑及罚款4亿盾或6个月易科罚金。

“宣告被告Irman和Sugiharto共谋贪污腐败犯罪证据确凿，罪名成立。” 周四（7月20日），雅京贪腐刑事法庭主审官约翰（John Halasan Butarbutar）宣读涉嫌电子身份证贪污巨案其中两名罪犯时如此阐述。

雅京贪腐刑事法庭法官判决被告Irman和Sugiharto滥用手中掌握的权力或职位的便利，为自己或其他相关利益在人贪污牟利，导致国家蒙受巨大的财政和经济损失他。

肃贪会检察官指控Irman和Sugiharto违反1999年第31号法律第3条修订为2001年第20号法令结合刑法第55条第1款之1根除腐败刑事法典。