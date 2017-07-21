Friday, July 21st, 2017 | Posted by

电子身份证贪污案嫌犯罪名成立
Irman被判处7年和Sugiharto 被判处5年有期徒刑

【雅加达点滴新闻网7月20日讯】周四（7月20日），雅京贪腐刑事法庭（Tipikor）已对其中两名电子身份证贪污案犯罪嫌犯，原内政部官员Irman 和 Sugiharto判处。贪腐刑事法庭法官判决Irman和Sugiharto贪腐行为罪名成立。Irman被判处7年有期徒刑及罚款1亿盾或6个月易科罚金。同时，Sugiharto被判处5年有期徒刑及罚款4亿盾或6个月易科罚金。

“宣告被告Irman和Sugiharto共谋贪污腐败犯罪证据确凿，罪名成立。” 周四（7月20日），雅京贪腐刑事法庭主审官约翰（John Halasan Butarbutar）宣读涉嫌电子身份证贪污巨案其中两名罪犯时如此阐述。

雅京贪腐刑事法庭法官判决被告Irman和Sugiharto滥用手中掌握的权力或职位的便利，为自己或其他相关利益在人贪污牟利，导致国家蒙受巨大的财政和经济损失他。

肃贪会检察官指控Irman和Sugiharto违反1999年第31号法律第3条修订为2001年第20号法令结合刑法第55条第1款之1根除腐败刑事法典。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=188127

Posted by on Jul 21 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added