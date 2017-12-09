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电子身份证贪污案即将开庭

Fredrich Yunadi辞去诺凡多辩护律师

【雅加达CNN印度尼西亚12月8日讯】我国国会（DPR）议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）辩护律师欧多（Otto Hasibuan）决定退出辩护律师后，弗雷德里希（Fredrich Yunadi）律师也相继辞去肃贪会（KPK）监狱拘留的电子身份证贪污案诺凡多的法律顾问团队。

“我已经口头通知了诺凡多。”弗雷德里希周五（12月8日）对CNN记者如是说道。

弗雷德里希于周四（12月7日）探望诺凡多时与欧多一起递交了辞呈。 据弗雷德里希介绍，从今天起，他就不再陪同从业党（Golkar）总主席因涉嫌采购电子身份证项目贪污案的诺凡多。

对此，弗雷德里希说，诺凡多目前只能由马尔迪（Maqdir Ismail ）律师陪同。 作为新的律师，弗雷德里希就有关诺凡多向马尔迪尔确认的问题提出质疑。

弗雷德里希说，诺凡多因采购电子身份证贪污案件在法律程序中下台。弗雷德里希承认，诺凡多自己也接受了这个决定。

“诺凡多接受这个决定是没有问题。我与诺凡多同样没有意见分歧，但有一种问题我们不可能做得到的。” 弗雷德里希说。

此前，欧多在肃贪会大厦正式提交辞呈为诺凡多的辩护律师。他向诺凡多和肃贪会调查员提交了正式的辞职信。

欧多承认，在处理电子身份证贪污案方面有一些与诺凡多没有达成一致的见解。