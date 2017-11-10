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电子身份证贪污案再增加一名嫌犯

Anang Sugiana被列为嫌犯并遭肃贪会拘留

【雅加达罗盘报11月9日讯】震惊全国的电子身份证贪污巨案（E-KTP）看似将越演越烈，甚至还有继续发酵的趋势。国会议长瑟迪亚诺凡多(Setya Novanto)之前被肃贪会（KPK）列为电子身份证贪污巨案犯罪嫌疑人，但诺凡多又赢得预审法庭，判决肃贪会对诺凡多定位犯罪嫌疑人无效之际，据悉肃贪会又正在发布另一调查令，有可能再次将诺凡多列为身份证贪污案犯罪嫌疑人。

然而，诺凡多并不是省油的灯，昨日（8日）他的辩护律师团已向国家警察刑事与侦探局举报两名肃贪会领导人，即肃贪会主席 阿古斯拉哈尔佐（Agus Rahardjo）和副主席沙乌特（Saut Situmorang），指控他们制作假信件和故意向社会大众泄露诺凡多可能又将再次被肃贪会列为电子身份证贪污巨案犯罪嫌疑人。目前国家警察已经着手处理调查诺凡多辩护律师的控诉。

双方在你来我往的大博弈中，周四（11月9日），肃贪会已把与本案有千丝万缕的官商勾结的人物，Quadra Solution公司负责人Anang Sugiana已正式被列为犯罪嫌疑人并马上遭肃贪会羁押。

周三（8日）肃贪会副主席 劳德（Laode Muhammad Syarif）在雅加KPK总部举行的新闻发布会上说：揚T Quadra Solution是电子身份证项目供应商之一。”。

据肃贪会的调查结果，国家拨资预算逾6兆多盾的电子身份证项目贪污腐败，官商勾结违法行为非常严重，导致国家蒙受约2.3兆盾的财物损失。目前案情还在肃贪法庭庭审过程中。