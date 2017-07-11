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电子身份证贪污巨案

国会议员Teguh Juwarno 和Taufiq Effendi再次接受肃贪会调查

【雅加达Tempo网10日讯】国民使命党（PAN）国会第六委员会议员和原国会第二委员会副主席Teguh Juwarno和原国会第二委员会副主席民主党（PD）国会议员Taufiq Effendi于昨日再次接受肃贪会（KPK）调查。肃贪会再次传唤他们到肃贪会办事处的原因，因为这两名原国会第二委员会副主席与电子身份证贪污案有千丝万缕的相关，之前Sugiharto 被肃贪会定为2009年涉嫌采购电子身份证（E-KTP）案件嫌疑人。

Taufiq Effendi于早上9时30分钟已到达肃贪会办事处，而Teguh Juwarno于9时47分钟已到肃贪会办公室，他们不愿透露对记者提出的一些问题。

肃贪会传唤Taufiq Effendi和Teguh Juwarno因涉嫌安迪（Andi Agustinus）以证人身份接受肃贪会的调查。原先肃贪会应该在5日调查他们，但是他们都没有出席接受肃贪会调查。

“他们均已证人身份接受调查。”肃贪会发言人菲博里斯（Febri Diansyah）这样表示。

众所周知，检察官确定对他们为电子身份证嫌疑人，Teguh Juwarno和Taufiq Effendi被嫌疑收到59兆5000亿盾。

不过肃贪会计划在本周内完成调查两名原国会第二委员会副主席Teguh Juwarno和Taufiq Effendi，并再次传唤不出席的国会成员来到肃贪会办事处接受调查。