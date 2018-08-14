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由雅京地方会议全体会议通过的决议

内政部长称雅京副省长职位更换遵照地方首长选举法

【本报罗盘新闻】内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo），周一（8月13日）在雅京发表的一份声明中表示，雅京特区副省长职位填补必须依照地方首长选举法2016年第10号第176条的规定，由雅京特区地方议会全体会议通过的决议选出副省长职位。

内政部发言人巴迪尔（Bahtiar）阐述，雅京特区现任副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga燯no）因已成为大印尼行动党(Gerindra)中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)的2019年副总统候选人，而他必须辞去雅京副省长职位，因此，雅京特区副省长职位成为Gerindra与PKS争夺的职位。

巴迪尔阐述：“雅京副省长职位将依照地方首长选举法，2016年第10号176条的法律程序，即地方首长或副省长自愿申请离职，倘若要推举新雅京副省长人选需要由雅京省区地方理事会进行政党或联盟政党推举机制筛选。此外，雅京副省长限任时间至少需要18月方能推举新雅京副省长候选人，在选举雅京副省长过程中必须通过全体会议。这是根据我国的2018年第23-24条12号法令。” 巴迪尔周一（13/8）在记者招待会上如是解释。