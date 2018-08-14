Tuesday, August 14th, 2018 | Posted by

由雅京地方会议全体会议通过的决议
内政部长称雅京副省长职位更换遵照地方首长选举法

雅京特区省长阿尼斯 （ Anies Baswedan）与雅京特区副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga燯no）

雅京特区省长阿尼斯 （ Anies Baswedan）与雅京特区副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）

 

【本报罗盘新闻】内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo），周一（813日）在雅京发表的一份声明中表示，雅京特区副省长职位填补必须依照地方首长选举法2016年第10号第176条的规定，由雅京特区地方议会全体会议通过的决议选出副省长职位。

内政部发言人巴迪尔（Bahtiar）阐述，雅京特区现任副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiagano）因已成为大印尼行动党(Gerindra)中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)2019年副总统候选人，而他必须辞去雅京副省长职位，因此，雅京特区副省长职位成为GerindraPKS争夺的职位。

巴迪尔阐述：“雅京副省长职位将依照地方首长选举法，2016年第10176条的法律程序，即地方首长或副省长自愿申请离职，倘若要推举新雅京副省长人选需要由雅京省区地方理事会进行政党或联盟政党推举机制筛选。此外，雅京副省长限任时间至少需要18月方能推举新雅京副省长候选人，在选举雅京副省长过程中必须通过全体会议。这是根据我国的2018年第23-2412号法令。” 巴迪尔周一（13/8）在记者招待会上如是解释。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222851

Posted by on Aug 14 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added