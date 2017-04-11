Tuesday, April 11th, 2017 | Posted by

由佐科威总统在国家宫主持
沙耳迪宣誓就任宪法法院法官

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佐科威总统周二在雅加达国家宫委任沙耳迪（Saldi Isra）为宪法法院法官之后，向沙耳迪握手道贺。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周二在雅加达国家宫主持沙耳迪（Saldi Isra）宣誓就任宪法法院法官仪式。沙耳迪代替已被肃贪会逮捕的帕特里亚利斯.阿巴尔（Patrialis Akbar）。

沙耳迪被指定为2017至2022年度宪法法院法官是根据2017年第40/ P号总统决定书。在被指定之前，沙耳迪经过了由佐科威总统于二月成立的宪法法官评选委员会一系列筛选过程后才脱颖而出的。

沙耳迪宣誓就任仪式结束后，接着佐科威总统主持2017至2022年度7名普委会成员与5名普监委会成员宣誓就任仪式。

委任7名普委会成员是基于总统令第43/ P 2017号，而委任5名普监委会成员是基于总统令第44/ P 2017号。

沙耳迪生平简历

沙耳迪1968年8月20日出生于苏西省Paninggahan，Solok。他是国家法专家与巴东Andalas大学教授。

在1990年，他开始在Andalas大学法律系接受高等教育。1994年，他以优异成绩毕业。2001年，他在马来西亚马来亚大学获公共管理硕士学位。2009年，他在日惹卡迦玛达大学获得博士学位。2010年，他被证实为Andalas大学国家法教授。除国家法专家之外，他也是一位反贪腐活动家。

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