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由于山体滑坡 展玉至万隆的通路中断

【展玉安达拉网】由于西爪哇省南部万隆至展玉Naringgul区Wangunjaya村发生山体滑坡，致当地发生山体滑坡的通路中断，当地重要公共的通路遭破坏。

迄今万隆至展玉Naringgul区Wangunjaya村的通路依然中断，民众无法经过，而必须寻找另外的通路或取消他们前往的目的，不过民众没有看到有救援车和救援人员进行救援。

“我们等待到昨日下午没有看到救援人员进行救援，特别是救援车。若我们利用民众拥有的设施挺艰难进行救援，因为大部分都是滑坡的物质，导致封闭当地发生山体滑坡的通路。”一位山体滑坡受害者Rahmat 被问到如是说。

Rahmat表示，山体滑坡于昨日中午发生，当时的情况是下大雨的，导致已封闭万隆至展玉的重要通路并未有受伤。

Rahmat补充说，我们已与展玉县政府举报这个情况，民众前往万隆和过来的通路无法经过，不过救援人员到迄今尚未来。

“我们希望，相关政府能到山体滑坡场进行救援，特别有众多滑坡的物质，另方面，展玉至万隆是民众重要经过的通路，其实在本月中，山体滑坡曾发生两次。Rahmat这样说。

展玉地方赈灾机构局长Dodi Permadi表示，其实我们正在等着志愿者对此事的报告，不过我们已要求西爪哇公共工程与住房部长（PUPR）派遣救援车进行救援。

“公共工程与住房部长已派遣救援人员和救援车清除滑坡的物质。Dodi Permadi说。