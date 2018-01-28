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瑞士提供1100亿盾 资助我国发展人力资源

【瑞士综合报道】 我国政府和瑞士政府同意在职业教育和培训方面进行合作。 特别是在发展社区理工学院和学术体系方面的合作。

我国工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）出席在瑞士举行的2018年世界经济论坛 （World Economic Forum）之际，与瑞士经济，教育和研究部长约翰施耐德(Johann N Schneider-Ammann)签署了两国合作谅解备忘录。

我国工业部长艾尔朗卡哈尔丹托表示，名为“技能的竞争力（The Skills for Competitiveness简称S4C）项目的合作，旨在根据行业需求为提升我国工业人力资源能力。

艾尔朗卡周日（28日）在雅加达的一份书面声明中说：“瑞士政府统一将向我国四所职业学校提供1100亿盾资助在研发，科技和高等教育刚面的援助和培训。”

获得援助的四所工业职业学校，分别是南加里曼丹省的Baja Batulicin理工学院，苏拉威西中部Morowali金属理工学院，中爪哇省木材理工和木材加工以及南苏拉威西省的班泰恩金属工业社区学院，以及东爪哇任抹县（Jember）渔产加工理工学院。