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瑙鲁共和国总统瓦卡访问我国

我国与瑙鲁两国一致同意加强海事合作

【雅加达安达拉通讯社12月8日讯】周五（12月8日），我国总统佐科威与第一夫人伊莉雅娜(Iriana燡okowi)在西爪哇茂物行宫接待到我国进行正式访问的大洋洲国家瑙鲁共和国(Nauru)总统瓦卡（Baron燱aqa）和第一夫人Louisa Waqa。两国元首进行会谈并达成多项重要协议，特别是加强在海事的合作。

陪同总统接待瑙鲁元首的我国外交部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno L P Marsudi）会议结束后向传媒阐述，“海洋资源管理和全球气候的变化对地球带来的负面影响，海平面的上升等海洋议题，尤其位于太平洋地区密克罗尼西亚的瑙鲁都在两国元首会谈中成为重要的讨论议题。”

总统佐科威说，印尼愿意支持和协助瑙鲁开发和管理海洋瑙鲁的资源。

与此同时，瑙鲁总统瓦卡也正式邀请我国总统佐科威2018年1月参加瑙鲁共和国独立50周年纪念庆典。

瑙鲁共和国（简称瑙鲁），位于南太平洋中西部的密克罗尼西亚群岛中，有“天堂岛”之称。瑙鲁面积只有21.1平方公里，是世界上最小的岛国。

瑙鲁人是密克罗尼亚人的一支，为马莱人、美拉尼西亚人和波利尼西亚人的混合类型。

第二次世界大战期间（1942年），瑙鲁被日本占领，1945年，澳大利亚占领瑙鲁，结束日本统治。1947年成为联合国托管地，瑙鲁再次交由澳、英、新共同托管，由澳大利亚代表三国管理。

1968年1月29日通过宪法。1月31日，瑙鲁共和国获联合国同意宣布独立。同年11月，瑙鲁成为英联邦特别成员国。

1999年9月15日，瑙鲁被接纳为联合国成员，成为人口最少的联合国成员国。