Tuesday, November 14th, 2017 | Posted by

现任总司令卡铎努尔曼多即将退休
学者建议国军总司令理应各由陆海空三军轮流担任

图为国军现任总司令卡铎努尔曼多陆军上将（左二），海军参谋长艾迪上将(Ade燬upandi，左一)，空军参谋长哈迪查延多上将（Hadi Tjahjanto右二）和陆军参谋长慕约诺上将(Mulyono，右一)（资料图）

图为国军现任总司令卡铎努尔曼多陆军上将（左二），海军参谋长艾迪上将(Ade燬upandi，左一)，空军参谋长哈迪查延多上将（Hadi Tjahjanto右二）和陆军参谋长慕约诺上将(Mulyono，右一)（资料图）

 

【雅加达罗盘报新闻网1113日讯】在国军现任总司令卡铎努尔曼多陆军上将（Gatot Nurmantyo）即将退役之际，国内政治观察家Gufron Mabruri建议佐科威总统应该立即决定接替卡铎，为下一任国军现任总司令人选，以便国军内部可以尽快准备陆海空三军高层将领的安排和调动。

何况三军总司令需要经过国会（DPR）任职人选测试适当与资格测试和审查 （fitndroper test），因此国会也需要等多的时间审查三军总司令人选的资格和条件及军队服役的良好记录。

Gufron Mabruri也建议下一任国军总司令理应由海军或空军将领担任，因此建立国军总司令各由陆海空三军轮流担任的惯例。

我国第四任总统瓦希德（Gus Dur）执政时是由维多多海军上将（Laksamana Widodo AS）担任国军三军总司令。苏西洛（SBY）执政时也曾经委任佐科苏延多（Djoko Suyanto）空军上将担任国军三军总司令，甚至退役后,佐科苏延多还继续担任政治司法与安全统筹部长。意味着，国军已曾建立过陆海空三军轮流担任三军总司令的机制或惯例。

他接着说，“尽管选择三军总司令是国家总统的特权，但总统也必须顾虑到公众的意见。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198144

Posted by on Nov 14 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added