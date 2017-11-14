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现任总司令卡铎努尔曼多即将退休

学者建议国军总司令理应各由陆海空三军轮流担任

【雅加达罗盘报新闻网11月13日讯】在国军现任总司令卡铎努尔曼多陆军上将（Gatot Nurmantyo）即将退役之际，国内政治观察家Gufron Mabruri建议佐科威总统应该立即决定接替卡铎，为下一任国军现任总司令人选，以便国军内部可以尽快准备陆海空三军高层将领的安排和调动。

何况三军总司令需要经过国会（DPR）任职人选测试适当与资格测试和审查 （fit燼nd爌roper test），因此国会也需要等多的时间审查三军总司令人选的资格和条件及军队服役的良好记录。

Gufron Mabruri也建议下一任国军总司令理应由海军或空军将领担任，因此建立国军总司令各由陆海空三军轮流担任的惯例。

我国第四任总统瓦希德（Gus Dur）执政时是由维多多海军上将（Laksamana Widodo AS）担任国军三军总司令。苏西洛（SBY）执政时也曾经委任佐科苏延多（Djoko Suyanto）空军上将担任国军三军总司令，甚至退役后,佐科苏延多还继续担任政治司法与安全统筹部长。意味着，国军已曾建立过陆海空三军轮流担任三军总司令的机制或惯例。

他接着说，“尽管选择三军总司令是国家总统的特权，但总统也必须顾虑到公众的意见。”