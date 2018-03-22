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玛琅市长和十八位地方议长

被肃贪会列为贪污受贿嫌疑人

【雅加达点滴新闻网3月21日讯】2013至 2018年的 玛琅市市长安顿（Moch Anton）和18位地方议会（DPRD）议员被肃贪会（KPK）列为贪污受贿嫌疑人。

“经过审判结果和 收集数据后，进行了更深入的调查，并审查了审判的事实，因此找到了其他调查的2个证据。总共19位。” 肃贪会副主席 巴沙丽娅..班查伊丹（Basaria Pandjaitan）周三（3月21日）在雅京南区库宁岸办公室如是说道。

据称，安顿被嫌疑向2014-2019年玛琅市地方议会议长和议员行贿有关地方收支预算修订草案（APBD-P）的相关讨论。 同时，18名玛朗地方议会议员被嫌疑为受贿人。

这个案例是以前肃贪会调查的发展。 在之前的案例中，肃贪会已经把玛朗市前任地方议会议长阿里夫 （Moch Arief Wicaksono）带到了法庭。据称，Arief 在2015年由玛琅市政府公共工程与住房（PUPPB）主任Jarot Edy Sulistiyono获得了7亿盾，涉及2015年玛琅市政府地方收支预算修订草案讨论。

有关此案件，为了调查需求肃贪会封闭了阿里夫的银行户口。肃贪会还审查并深化研究DPRD的一些地方议员。