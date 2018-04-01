Sunday, April 1st, 2018 | Posted by

玛夫德认为国家警察总长狄托为2019年副总统适合人选

宪法法院前院长玛夫德（Mahfud MD）

宪法法院前院长玛夫德（Mahfud MD）

tempo.新闻网331日讯】宪法法院前院长玛夫德（Mahfud MD）认为 国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将和大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）均适合成为我国副总统候选人。

但我个人认为，国家警察总长狄托卡纳维安 警察上将是2019年副总统适合人选。”玛夫德周六（331日）在日惹出席印尼伊斯兰大学（UII）前任委员会主席Suparman Marzuki发行的“道德与法律职业守则”时如是说道。

玛夫德认为国家警察总长狄托为2019年副总统适合人选。玛夫德继续说，狄托除了年轻有为外，他有着直爽和坚决的性格，狄托在担任国家警察总长期间被视是一个有诚信的人。玛夫德说，在引发总统候选人和他们目前梦想副总统候选人中，在临近政治年那种现象是很正常和合理的。

最重要的是这个国家仍然必须保持安全，没有激进主义暴力活动，人民过着安逸的生活，保持印度尼西亚共和国国家统一（NKRI）。我们必须得到一个能够保证的领导者。” 玛夫德如是说道。

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