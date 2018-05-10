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狱警囚犯暴力冲突事件

维兰多称恐怖囚犯杀害警员手段惨无人道

【Liputan6 雅加达5月10日讯】 政法安统筹部长维兰多 (Wiranto)，周四（5月10日）在雅京政法安统筹部举行记者说明会，向传媒讲解周二（８日）晚上７时３０分左右，发生在警察防暴机动部队总部拘留所狱警与囚犯的暴力冲突事件。恐怖分子囚犯挟持6名警察，导致5名警察殉职，另外在冲突中另有1名囚犯死亡。

维兰多阐述，囚犯以仿效“伊斯兰组织”惨无人道的手段杀害五名被挟持为人质的警员。

维兰多说，“他们以暴力手段抢夺警员的武器并劫持六名警员为人质，最终以极端恶劣的方式对人质实施酷刑和杀害。”

维兰多说，政府将以坚定不移的立场和毫无畏惧的态度回应印尼国内恐怖主义的违法活动，不会容忍极端主义活动的猖獗。

因为恐怖分子囚犯劫持和虐待杀害人质，警方给予的限期已到，最终全副武装的反恐特遣队选择突袭并冲进监狱里，145名恐怖囚犯投降，而其余多达10名恐怖囚犯以抢夺到的武器顽抗，最终十名囚犯还是寡不敌众，并一一向警员投降，监狱暴乱事件落幕。

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