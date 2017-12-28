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热烟雾染黑周围天空

锡纳朋火山再次喷发岩浆

【本报综合讯】苏北省卡罗县的锡纳朋火山昨日下午3时36分再次喷发岩浆，喷出岩浆的高度因被云雾所遮住无法测出，但热气喷到距离火山口3.5－4.5公里远，岩浆流向东南方，烟雾随风吹向附近的旅游胜地马达山(Brastagi)，使马达山的整个天空被浓烟所染黑。

锡纳朋火山监察站站长阿尔门．布特拉(Armen Putra)12月27日如此说。

据悉锡纳朋火山发时，同时发生地震，地震持续时间约500秒，震强约120mm幅度。

阿尔门说，当天中午12时24分锡纳朋火山已经喷发一次，预测热岩浆喷出的高度达2800公尺，风向吹向东南方．地震持续时间约480秒，震强约105mm幅度。

阿尔门呼吁游客及民众不要接近火山，远离已指定的红线区（危险区），因为热岩浆仍可能会再喷发。目前锡纳朋火山仍处在危险期或第4级。

据报道，印尼国家灾害应变总署发言人苏托波(Sutopo Purwo Nugroho)表示，锡纳朋火山在当地时间下午3时36分喷发，持续约500秒，大量黑灰色火山灰飘落覆盖附近村庄，火山活动仍相当剧烈，警戒等级为最高的4级。

锡纳朋火山位于苏门答腊岛西北，附近数千名居民受到此次喷发影响，目前未传出喷发造成人员伤亡的消息。

印尼火山和地质减灾中心发布消息，提醒锡纳朋火山南侧7公里、东南侧6公里与北侧4公里范围内的民众和游客不要从事户外活动。

印尼国家灾害应变总署也提醒民众，如果居住地附近的河流源自锡纳朋火山地区，需提防熔岩，并小心上游水坝发生崩塌。

印尼国家灾害应变总署发言人苏托波呼吁居民保持警戒，直到锡纳朋火山停止喷发。

一位马达山的居民约诺(Yono Syahputra)说，火山喷发后下起大雨来，包括旅游区马达山也下雨，火山岩随着雨水降地地面，使雨水成泥浆状。整个马达山周围的天空被烟雾所染黑。

赈灾机构希望炀纳朋火山附近的3331户居民立刻撤离居住的地方。另外1863户将于2018年初撤离居住的乡村。Siosar村民将于2018年初撤离，政府已准备348所临时居所。

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