Posted by admin

渔民反对政府实行拉网捕鱼禁令

总统府幕僚长接见印尼渔民联盟代表

【雅加达安达拉通讯社网11日讯】昨日（7月11日），自从上午9时至下午15时，百万印尼渔民联盟代表在国家宫进行和平游行，抗议由海洋与渔业部长苏西·普吉亚司杜蒂（Susi Pudjiastuti）公布的禁止渔民使用拉网捕鱼。总统府幕僚长德登玛斯杜基（Teten Masduki）出面接见印尼渔民联盟代表。

“我们代表获得总统府幕僚长德登玛斯杜基接见，他也明确告诉我们政府已实行禁止渔民使用拉网捕鱼的4个基本政策。”印尼渔民联盟代表负责人Rusdianto Samawa这样表示。

我国海洋与渔业部长发布2015年第2号部长条例（KKP），禁止全国渔民使用具有生态环境破坏性的拉网捕鱼方式，而引发全国各地渔民的不满，因此纷纷举行抗议行动。

另一方面，海洋与渔业部长的拉网捕鱼禁令其实也获得部分具有远见的渔民支持，因为毕竟使用拉网捕鱼仅是追求短期利益而已，但是对生态环境保护却带来深远的破坏。全球各国早已实施使用拉网捕鱼(Trawls)和(Seine Nets)的禁令。

根据总统府与印尼渔民联盟代表达成的协议，政府将允许渔民使用拉网捕鱼，最迟到2017年底。除非能证明使用拉网捕鱼并不会对生态环境的破坏。其次，总统府幕僚长德登表示佐科威总统计划访问使用拉网捕鱼的主要地区视察现况。最后意向协议时，总统愿意在适当的时机接见印尼渔民联盟代表。