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涉嫌阻碍调查电子身份证贪污案

肃贪会已准备面对Fredrich Yunadi预审诉讼

【雅加达安达拉新闻网1月18日讯】涉嫌电子身份证（e-KTP）贪污案的原国会（DPR）议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）前任辩护律师Fredadi Yunadi，被指试图阻碍调查，并被肃贪会（KPK）列为犯罪嫌疑人。但是Fredrich Yunadi已向法庭提出预审要求，肃贪会已准备面对Fredrich Yunadi提出的预审诉讼请求。

“提出的预审诉讼请求是每个嫌疑人的权利，所以我们不必担心，我们必须按照适用的法律来对待。”肃贪会发言人费博里（Febri Diansyah）周四（1月18日）在肃贪会大厦如是说道。

此前，Fredrich Yunadi的法律团队已于周四下午在雅京南区地方法院提交了一份预审请愿书。

“因为我们还没有收到雅京南区地方法院才注册的通知信，我们将等待这封信，如果我们收到了预审诉讼请求的内容，我们将会讨论并准备材料应付。“费博里如是说。

费博里还证实，肃贪会目前正把焦点集中在涉嫌阻碍调查电子身份证犯罪嫌疑人Fredrich Yunadi 和Bimanesh Sutarjo 的案件过程。

Fredrich提交的一份审前请愿书至少有两个证据证明前诺凡多辩护律师是一名嫌犯。与此相关的是，肃贪会认为有充分的证据证明Fredrich是一个嫌犯。

“如果法律要求至少有两个证据，我们拥有的证据是绰绰有余的，我们有更多的证据，因为刑事法典本身设置了五种类型的证据。我们在这个过程中的证实性。”费博里如是说。

据费博里介绍，在调查阻碍调查行为的过程中，检查了大约35名证人和专家。

“大约有35名证人和专家已经接受检查，彼此之间相互依从。证人也是证据，专家也有证据，我们还有其他证据，包括视力证据，我们知道谁来到医院 事故发生前，还有谁在与医院协调。“费博里说。

肃贪会确定Fredrich Yunadi 是诺凡多的前任律师辩护人和Medika Permata Hijau医院 Bimanesh Sutarjo医生为阻碍调查电子身份证嫌疑人。