Saturday, January 6th, 2018 | Posted by

涉嫌贿赂2018年地方收支预算
肃贪会调查占碑省长Zumi Zola

占碑省长祖密（Zumi Zola）

占碑省长祖密（Zumi Zola）

【雅加达CNN印度尼西亚15日讯】肃贪会（KPK）发出传召令给占碑省长祖密（Zumi Zola） 。这位占碑头号人物因涉嫌贿赂批准2018年地方收支预算（APBD）而被肃贪会调查。

我得知占碑省长于15日接受审查，因为他们被怀疑我们正在处理的案件。”肃贪会发言人费博里（Febri Diansyah）周四（14日）如是说。

费博里说，肃贪会调查人确认祖密的批准2018年地方收支预算草案有关的一些事情。

假设我们的高级管理人在占碑讨论地方收支预算，以及如何联络和知道收钱的人。”费博里如是说。

然而，费博里对涉嫌贿赂的祖密没有作更多的评论而被肃贪会传召。 据费博里介绍，目击者被质疑是因为他们被认为拥有关于贿赂案件的信息。

我们不能讨论其他方面的参与，全部证人也要传召，因为他们拥有相关的信息。”费博里说。

此前，肃贪会调查人已经审查了占碑副省长 Fachrori Umar作为涉嫌占碑地方助理Saifudin的证人。 Fachrori承认对占碑地方议会（DPRD）成员的贿赂一无所知。

Fachrori承认Zumi没有参与讨论和批准预算 2018地方收支预算。他还声称从来没有与占碑省暂摄秘书Erwan Malik以及其他受怀疑的人进行贿赂。

在贿赂批准2018年占碑地方收支预算草案的情况下，肃贪会获得了47亿盾的金额，据说由占碑省政府准备的总额为60亿盾金额。

同时，据称有30亿盾的金钱已经给占碑地方议会的一些成员。后来又有几名占碑地方议会成员归还了一笔据称是贿赂的钱。但没有提到交给肃贪会调查人当事人的身份。

 

 

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