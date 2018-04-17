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涉嫌贿赂采购项目案

肃贪会调查占碑省长Zumi Zola资金流向

【雅加达TRIBUN新闻网4月16日讯】周一（4月16日）肃贪会（KPK）审查公司经理因为涉嫌有关占碑省贿赂采购项目案件。

肃贪会公共关系主任费博里斯（Febri Diansyah）透露，肃贪会传唤私企公司经理是因为涉嫌 贿赂占碑省长祖密（Zumi Zola）。

“最近对一些证人的审查中，肃贪会研究了有关贿赂占碑省长祖密证人提供的信息。”费博里斯周一（4月16日）在确认时如是说道。

被审查的公司有PT Merangin Karya Sejati 总经理H Ismal Ibrahim别名Mael、PT Hendy Mega Pratama 经理 Irawan Nasution、PT Blistik Jaya 经理Djamino 、PT Usaha Batanghari 经理Abdul Kadir和PT Putri Persada经理 Fatmawati。

调查人员还检查了PT Merangin Karya Sejati的工作人员、 私营部门Hardono别名Aliang。

众所周知，祖密与占碑省公共工程及国民住宅部（ PUPR）暂摄主任 Arfan在贿赂和满足占碑省政府项目的情况下成为犯罪嫌疑人。

根据刑事法典祖密和Arfan犯上第20条2001年第55条第（1）款修正的1999年第31号法律关于根除贪污的第12条B款。

之前，肃贪会在调查贿赂案时确定四名为2018 年占碑省地方收支预算（APBD）贪污犯罪嫌疑人。此四名嫌犯嫌疑人是占碑省地方议会议员（DPRD） Supriyono、占碑省暂摄地方民俗Erwan Malik、占碑省暂摄主任 Arfan和第三地方助理成员Syaifuddin。