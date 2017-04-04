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涉嫌贿赂案印尼船坞公司总经理菲尔曼夏被罢免

国有企业部长委任布迪曼沙勒为新总经理

【本报雅加达讯】周一，国有企业部长莉妮苏马尔诺正式罢免已被肃贪会定为嫌犯的印尼船坞公司（PT PAL）总经理菲尔曼夏.阿里芬（Firmansyah Arifin）并委任布迪曼沙勒（Budiman Saleh）为新总经理。

该已列入有关罢免旧总经理与委任新总经理的第SK-64 / MBU / 04/2017号国有企业部长决定书，已直接由作为股东的政府代表的莉妮苏马尔诺签署。

国有企业部长决定书副本直接由国有企业部媒体、战略工业与矿业部助理法查尔.哈里（Fajar Harry Sampurno）

移交给PT PAL布迪曼沙勒。

PT PAL公司董事监委与经理部成员以及国有企业部高管见证了新总经理委任书移交仪式。

法查尔.哈里说：“我们希望董事监委能提高对公司的监督，同时也希望经理部及其属下能再接再厉，团结一致管理好企业。”

菲尔曼夏.阿里芬及其同僚因涉嫌出售总值8690万美元或约1兆盾的两艘战略海运船给菲律宾政府机构而获得合同价值大约1.25％或 108.7万美金拥金。该拥金是属于美国中介企业获得的4.75％拥金的一部分。